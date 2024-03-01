مهرجان شباب الجنوب يكرم 13 رمزًا مسرحيًا في دورته الثامنة

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، في السابعة مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى 6 مارس الجاري، بمحافظة قنا، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويحتفي المهرجان هذا العام بالمسرح العراقي، ويأتي شعار هذه الدورة تحت شعار "مسرحنا حياتنا".

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس المهرجان، إن الدورة الثامنة ستشهد تكريم كوكبة من الذين أسهموا في إثراء الحركة المسرحية على مدار مشوارهم الفني والإبداعي، وهم: المخرج المسرحي عصام السيد، والفنان سامح حسين، والفنان هاني كمال، والفنانة عزة لبيب، والمخرج والناقد المسرحي الدكتور عمرو دوارة، اسم الراحل عبدالرحمن الشافعي، والفنانة فاطمة حسن ابنة قنا، والنائب حمادة الجبلاوي عضو مجلس النواب، من «مصر» واسم الفنان الراحل حقي الشبلي مؤسس المسرح العراقي، والدكتور علي الربيعي، والدكتور مهند العميدي، من «العراق»، والمخرج حاتم علي، من «السودان»، والمخرج باتي دومينيك، من «إسبانيا».

وأضاف الهواري، أن المهرجان يشارك به 26 عرضا مسرحيا من 13 دولة عربية وأجنبية، وهي: «مصر، وإسبانيا، والعراق، والأردن، وعمان، والجزائر، والمغرب، والبحرين، والجزائر، وتونس، وفلسطين، ورومانيا، والهند».

وتتضمن عروض المسابقة الرسمية الآتي: في المسابقة الرسمية: «أبواب وظلال، وجبخانة، والوابور» من مصر، و«عروس الريح» من إسبانيا، و«شغف، وطقوس الحطب» من العراق، و«ليلة الأنحوتة» من الأردن، و«على قارعة النسيان، وكوتار» من عمان، و«مانيا» من الجزائر، و«خيانة، وهمس» من المغرب، و«شرخ» من البحرين، و«الصرخة الصامتة» عرض مشترك بين تونس / الجزائر.

هذا بالإضافة إلى مشاركة 3 عروض على هامش المهرجان، وهي: «المصعد» من رومانيا، و«قوس قزح غير كافي» من الهند، و«الأفاعي» من مصر.

أما مسرح الطفل، فيضم عرض «الورقة المفقودة» من مصر، بينما يشهد مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة عروض «بلا حدود، والشهداء لا يدخلون الجنة» من العراق، و«حياتنا في قنا»، من الجزائر، و«ماريونت» من مصر، في حين يضم برنامج الحكي عرض «سرديات فلسطينية» من فلسطين.

في حين يقدم المهرجان هذا العام 10 ورش تدريبية فنية في «التأليف، والتمثيل، والديكور، والإضاءة، والدراما والمسرح، وصناعة العرائس، والماكياج، والموسيقى والغناء، والتصوير، وأداء وتحريك العرائس الماريونت»، بالإضافة إلى إصدار 8 مؤلفات مسرحية، إلى جانب 10 منح دراسية مجانية من أكاديمية الفنون، للفائزين المصريين في الدورة الثامنة.

وعن بوستر الدورة الثامنة، أكدت الفنانة نسرين محمود شعبان مصممة البوستر، أنها فكرت أثناء تصميم بوستر الدورة الثامنة ان يكون مختلفا عن السنوات الماضية، خاصة أن المهرجان يهتم بقضايا المرأة، لكن لم تتم الإشارة إليها من قبل، فالصورة المصممة في البوستر من العرض المسرحي الإسباني «عرس الدم» الذي حصل على عدد من الجوائز في الدورة السابعة السابقة من المهرجان، والذي عبّر بشكل كبير عن قضايا وهموم المرأة على المستوى العالمي.

المخرج عصام السيد

الفنان سامح حسين

الفنانة عزة لبيب

الفنان هاني كمال