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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

قصور الثقافة تحيي ذكرى كوكب الشرق على مسرح السامر

كوكب الشرق ام كلثوم
كوكب الشرق ام كلثوم
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شهد مسرح السامر بالعجوزة، الخميس، حفلا غنائيا، أقيم ضمن المشروع الفني الجديد "الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وخصص لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، تزامنا مع الاحتفال بذكراها، ضمن احتفاء وزارة الثقافة بعمالقة الفن والغناء.

بدأ بالسلام الوطني، أعقبه فيلم تسجيلي بعنوان "مصر زمان" تضمن لقطات لمصر الخمسينيات على موسيقى أغنيات أم كلثوم، من إعداد شريف رضا.

أحيى الجزء الأول من الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع، بعدد من أشهر أغنيات أم كلثوم وهي "مقطوعة موسيقية ألف ليلة وليلة، اسأل روحك غناء اْمنية عبده، بالسلام غناء نورا حسني، الورد جميل غناء أحمد عدراوس، أنساك غناء نجلاء سليمان، برضاك للمنشد أسامة علام، دارت الأيام غناء بسمة بيومي.

وبباقة من أجمل أغاني سيدة الغناء العربي تغنى الفنان أحمد إبراهيم بمشاركة الفرقة المصرية وهي "برضاك، أنت عمري، سيرة الحب، الأطلال"، وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل.

الحفل نفذته الإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، والديكور للمهندس محمد جابر مدير مسرح السامر، وإضاءة عز حلمي، وإخراج الفنان تامر عبد المنعم، وقدم الحفل الفنانة مصرية بكر عضو فرقة السامر، وشهد حضور الفنان سامح يسري، الموسيقار مجدي الحسيني، د. مني يحيى المستشارة الإعلامية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ، د. محمد رفعت الإمام عميد كلية الآداب بدمنهور، د. مروة العزب أستاذ الديكور بالمعهد العالي للسينما، د. عبير عصام رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات لمحافظة الجيزة، الكاتب الصحفي طارق مرسي، إيمان حمدي مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، ونخبة من الإعلاميين ووسائل الإعلام المتنوعة.

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