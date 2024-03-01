مصر تتسلم 5 مليارات دولار باقي الدفعة الأولى من صفقة "رأس الحكمة"

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تسلمت اليوم الجمعة، مبلغ 5 مليارات دولار إضافية من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي لمصر، وبذلك يكتمل تسلم الدفعة الأولى بشكل كامل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة السابق أن 5 مليارات دولار قد استلمت من الدفعة الأولى، ومن المقرر استلام الـ 5 مليارات الباقية اليوم الجمعة.

وتم الاتفاق على إجراءات التنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، ومن المتوقع استلام المبلغ المتبقي خلال شهرين لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار من الاستثمار المباشر الذي ستحصل عليه مصر من هذه الصفقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات وحل المشكلات والتنسيق لتنفيذ التزامات المشروع.

وتهدف الدولة المصرية إلى نجاح هذا المشروع التنموي الكبير وتحقيق نموذج ناجح للشراكة مع الإمارات، لتكون قاعدة لبناء شراكات استثمارية أخرى تعود بالفائدة على الشعب المصري.