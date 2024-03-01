طلاب مدارس دمياط في جولات ميدانية لزيارة مشروعات "حياة كريمة"

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع قسم الأنشطة التربوية بإدارة دمياط التعليمية، جولة تعريفية لطلاب المدارس بالمشروعات التى تشهدها قرى مركز كفر سعد فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة دمياط.

وتضمنت الجولة زيارة مشروعات مجمعى الخدمات الحكومية والزراعية ومركز الشباب والوحدة الصحية ومحطة معالجة الصرف الصحي وأيضًا عمارات سكن كريم و السوق الحضارى وموقف سيارات الأجرة " بقرية تفتيش ثان، كمل تضمنت الزيارة عقد لقاء تعريفية داخل مجمع الخدمات الحكومية بالقرية حول ما تشهده قرى المركز من مشروعات تصل اجماليها ٥٨٨ مشروعا.

ويذكر أن الدكتورة منال عوض، ناقشت مع ممثلى القطاعات المختلفة، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة التى يصل إجماليها ٥٨٥ مشروعا بقطاعات المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى واتصالات وكهرباء، وكذا المنشآت الخدمية بقطاعات الصحة والشباب والرياضة والمجمعات الحكومية والزراعية والتضامن الاجتماعي وأيضًا مشروعات تبطين وتأهيل الترع والكبارى وإنشاء أسواق ومواقف حضارية ووحدات إطفاء وكذلك ٦ عمارات سكنية بمشروع سكن كريم ونقاط الإسعاف وكذلك تطوير مكاتب البريد ونقاط الشرطة والسكك الحديدية ورفع كفاءة ورصف شبكات الطرق الداخلية والرئيسية وأبراج المحمول.

وفى هذا السياق، تم استعراض عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجارية ومناقشة آليات الانتهاء من كافة الأعمال بمحطات رفع الصرف الصحي وأيضًا الشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية ببعض القرى وذلك لاستكمال باقى المرافق و تنفيذ خطة رصف الطرق، كما تم بحث آلية مد شبكات المرافق لبعض المنشآت الخدمية، وكذلك مناقشة كافة المعوقات التى قد تبطئ نسب التنفيذ وآلية إيجاد حلول لتخطيها، للانتهاء من بعض المشروعات خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال وضع خطة محددة تتضمن عدة محاور لاستكمال أعمال التنفيذ والانتهاء منها وفقًا لمخطط زمني محدد وطبقًا للاشتراطات المقررة.