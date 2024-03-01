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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حاول إنهاء حياته.. الاستعلام عن صحة شاب أصيب بجرح بالرقبة في "بين السرايات"

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول إصابة شاب بجرح قطعى بالرقبة، أثناء محاولته للانتحار بسلاح أبيض بمنطقة بين السريات، واستعلمت عن الحالة الصحية له لمعرفة أسباب أقدامه على الانتحار، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحاولة انتحار بمنطقة بين السرايات.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن شابا يدعى “محمد. س” ٢٧ سنة حاول التخلص من حياته فأحدث جرحا برقبته بسلاح أبيض.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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