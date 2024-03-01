روسيا تعلن استعدادها لتسليم رفات ضحايا طائرة الأسرى الأوكرانيين

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية استعداد موسكو لتسليم كييف رفات ضحايا إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين "إيل-76" في بيلجورود غربي روسيا.

وأضافت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، أن موسكو جاهزة لتسليم رفات الضحايا، وتم تجهيز كل ما يتعلق بهذه الإجراءات، ويمكن تسليم الرفات وفقًا للإجراءات المعمول بها.

وفي 24 يناير 2024، تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية، في منطقة بيلجورود، وكان على متنها 74 شخص، قتلوا جميعًا، ووجهت روسيا إلى كييف الاتهامات، التي تدين كييف بأنها هي التي تسببت في إسقاط الطائرة العسكرية الروسية، بالقرب من الحدود الأوكرانية.