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الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. الاحتلال يقتحم بلدة حزما ويداهم عدة منازل في مخيم قلنديا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة حزما شمال شرق القدس، وانتشر الجنود الإسرائيليين في الشوارع داخل البلدة، كما أطلق الاحتلال القنابل المضيئة خلال الاقتحام في عدة مناطق.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس، اقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية المخيم، ونشر الجيش الإسرائيلي قناصته في عدة أحياء، كما داهم جنود الاحتلال، عدة منازل وقاموا بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

ومنذ قليل، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية، مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى قوة راجلة من قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الشمالية.

كما أفادت، مصادر فلسطينية لوكالة "وفا"، أن الاحتلال نشر جنوده في الشوارع، وتجولت الآليات العسكرية في عدة أحياء، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي على ثلاثة أشقاء، في بلدة دورا جنوب الخليل بالقرب من بيت مرسم، فاستشهد الأول على الفور إثر رصاصة في القلب، واستشهد الثاني متأثرًا بجراحه، وأصيب الشقيق الثالث لهم برصاصة في القدم، وتم نقلهم إلى مستشفى دورا الحكومي.

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