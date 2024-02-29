جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن "حياة كريمة"



اطلقت جامعة كفر الشيخ اليوم الخميس قافلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تصاحبها قافلة طبية شاملة إلى قرية الجزيرة الخضراء والعزب التابعة بمركز مطوبس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك فى اطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء اجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة، شارك في القافلة اعضاء هيئة التدريس بقسم الاعلام والتربية الفنية بكلية التربية النوعية وقسم الاجتماع بكلية الاداب وكلية الثروة السمكية والمصايد وتابع القافلة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات.

من جانبها قدمت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر لكل من شارك في القافلة من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والاسنان والتمريض واشرف على قطاع الطبي الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

كما شهدت القافلة الطبية اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على 1045 حالة من أبناء قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

بالاضافة الى عقد ندوات تثقيفية توعوية بالقرية، ودارت الندوات حول الهجرة غير الشرعية والاضرار التى تلحق بالمجتمع نتيجة هذه الظاهرة السلبية، حيث أن لهذه الهجرة كثيرًا من الآثار السلبية التي تعاني منها الدول إلى جانب المخاطر التي يمكن أن تحف بالأفراد خلال رحلة الهجرة، ويمكن أن تؤدي رحلات الهجرة غير الشرعية إلى الوفاة وفقدان الحياة في كثير من الأحيان خلال الطريق.

كما تم تنفيذ ورشة عمل لتنمية الصناعات الحرفية مثل صناعة الجلود وطباعة المنسوجات وانتاج الحلي والاكسسوارات وتم التدريب والتعرف على انواع الاقمشة والتقنيات المستخدمة فى صناعة الملابس وذلك بهدف التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى إطار دعم الاسر الاكثر احتياجا وزيادة دخل الاسرة المصرية والحفاظ على كيانها.

بالاضافة الى عقد ورشة عمل خاصة بتنمية الثروة السمكية، والهدف من مزارع الأسماك ومعرفة المكونات الرئيسية لتغذيتها ومعرفة كمية العناصر الغذائية المطلوبة للأسماك المستزرعة. ومعرفة طرق التغذية المختلفة والعوامل التي تؤثر عليها.