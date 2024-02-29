وكيل تعليم دمياط: حلم الغد يبدأ من الطلاب المبدعين في الروضة

قال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط ان حلم الغد يبدأ أولى خطواته بإدارة الروضة التعليمية بدمياط، لبناء الطالب وتشكل شخصيته الحقيقية وتعزز قيم الانتماء والولاء في إطار اهتمام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالأنشطة اللاصفية واكتشاف الطلاب الموهوبين وصقلهم وتنمية مهاراتهم.

شهد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم ورش عمل للطلاب والطالبات المبدعين والمبتكرين والموهوبين بمدارس إدارة الروضة التعليمية.

شملت الورش مجالات الرسم بألوان الزيت والفحم ورسم أشخاص وشغل خرز وشغل هندميد وتعلم خط عربي وبرمجه ومشروعات صغيره والعاب الكاراتيه والجمباز و الإلقاء الشعري والغناء الفردى والجماعي والتمثيل والتواشيح، كذلك ورش عمل لمحبى اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وذلك بمدارس الروضة الرسمية للغات والروضه الثانوية للبنات والروضة الإعدادية بنات

وأكد "وكيل الوزارة" أن ما شاهده اليوم من ورش عمل للممارسات العملية للأنشطة التربوية اللاصفية في كل مناحي الأنشطة، يعبر تماما عن حقيقة الأنشطة وليس مجرد حصة أثناء اليوم الدراسي

بدأ حلم الغد أولى خطواته اليوم لبناء الطالب وتشكيل شخصيته الحقيقية وتعزز قيم الانتماء والولاء لديه من خلال ممارسة عملية في جماعة تكسب أولادنا مهارة أو حرفه فالأنشطة هي الرئة التي يتنفس منها الطلاب وهي التي تجعل المدرسة بيئه جاذبه والطالب يفرغ طاقته بالمدرسة ويتعلم العمل الجماعي داخل الفريق.

ووجه "وكيل الوزارة" بتعميم التجربة بمدارس المحافظة لتشكل شخصية الطالب الحقيقية وتعزز قيم الإنتماء والولاء للوطن.

واصل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، جولاته الميدانية لتفقد إنتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة عزبة البرج التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة الهدى الإبتدائية بطبل ومدرسة الرطمة الإبتدائية المشتركة ومدرسة الشيخ درغام الإبتدائية المشتركة ومدرسة الشيخ درغام الاعدادية ومدرسة الشهيد أنيس الحليلي الإبتدائية ومدرسة بنات عزبة البرج الإبتدائية.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لإستخدام أساليب التعلم، مؤكدا استمرار تفعيل حزمة البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والحساب.