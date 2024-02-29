تكريم توجيه المجال الصناعي بشمال سيناء لحصوله على المركز الأول بمسابقة تنمية القدرات

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، توجيه عام المجال الصناعي وسلمهم شهادة تقدير وذلك لحصول المحافظة على المركز الأول في مسابقة مراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية والذي أقيم بمحافظة أسيوط تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وشارك توجيه عام المجال الصناعي في ورشة عمل عن ترميم وتجديد الأثاث والذي أقيم في محافظة أسيوط وبحضور اللواء الدكتور عصام سعد محافظ أسيوط وعبد العزيز زنار ومحمد راشد مستشار المادة .

وقد كرم وكيل الوزاره إيمان علي أحمد وأ إيهاب صابر سويلم، وذلك تقديرًا للمشاركة الفعالة في نماذج نواتج التعلم في ورشة العمل والتي أقيمت في محافظة أسيوط بحضور صابرين محمد الموجه العام وجهاد حسن الموجة الأول.

كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمعملة صابرين محمد الموجه العام للمجال الصناعي وذلك تقديرًا لجهدها المبذول للحصول على المركز الأول جمهورى، كما تم تقديم الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمساهمين في هذا العمل.