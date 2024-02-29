منطقة شمال سيناء الأزهرية تحصد المركز الاول في بطولة اللياقة البدنية جماعي

حصلت منطقة شمال سيناء الأزهرية على المركز الأول في بطولة اللياقة البدنية جماعي للمستوى الثاني للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، كما حصدت المركزي الثاني والثالث لبطولة اللياقة البدنية فردي للمرحلة الإعدادية بنين.

و حصل الطالب عبد الرحمن محمد عبد العزيز، على المركز الثاني، والطالب عبد الكريم محمد عبد الكريم، على المركز الثالث، والطالبان بمعهد بنين العريش الإعدادى الجديد.

وكانت المنافسات النهائية يوم الثلاثاء الجاري على ملاعب بيت شباب الأزهر بالغردقة، تحت رعاية الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ومحمد عبد العظيم، الوكيل الثقافي، ومحب أبو العزم مدير رعاية الطلاب والموجه العام للتربية الرياضية، و أسامة الرفاعي، موجه أول التربية الرياضية.