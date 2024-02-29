جسر جوي لإنزال المواد الإغاثية.. لليوم الثالث على التوالي مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة| شاهد

الخميس 29/فبراير/2024 - 06:42 م

تواصل مصر وشركائها لليوم الثالث على التوالي استمرار الجسر الجوي لإسقاط المساعدات على غزة؛ ويأتي تسيير الجسر الجوي الإغاثي للأشقاء في غزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بإستمرار الجسر الجوى لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

وقال بيان رسمي لـ المتحدث العسكري، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى ليلًا لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها المواطنين الفلسطينيين فى شمال غزة.

وتضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التى تم إسقاطها جوًا بمناطق متفرقة من شمال القطاع والتى تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة إستمرار العمليات العسكرية. يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة القوى الفاعلة إقليميًا ودوليًا لتحقيق التهدئة وإنفاذ المساعدات الملحة للتخفيف من الجائحة الإنسانية داخل قطاع غزة.