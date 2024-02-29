ads
الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منسي يقود هجوم الزمالك أمام الداخلية في الدوري

منسي لاعب الزمالك
منسي لاعب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الداخلية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع:  أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي.

و يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء وعمر جابر ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أوباما ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا.

يدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم برصيد 12 نقطة في المركز الرابع عشر لجدول ترتيب المسابقة، من خوض 9 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 3 مباريات، ولديه بعض المباريات المؤجلة.

الزمالك الداخلية الدوري الممتاز ناصر منسي أيمن مصطفى