الزمالك: سنخطر فيفا باستلام قيمة غرامة كهربا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض السابق ولاعب الأهلي الحالي، في حسابه الرسمي والتي تبلغ قيمتها مليوني و٤٧٦ ألفا و٣٨٩ دولارا.

ونشر النادي بيان كالتالي، يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على إنهاء الملف بالكامل واسدال الستار عن القضية، بعد استلام لمبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي اليوم الخميس.

وتابع البيان، مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية لإخطارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.