انخفاض مرتقب في أسعار قطع غيار السيارات

كشف شلبي إبراهيم غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، تفاصيل تأثير صفقة رأس الحكمة على قطع غيار السيارات في السوق المصري.

وأضاف غالب ل"البوابة نيوز"، أن أسعار قطع غيار السيارات ستتراجع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق تعاني من أزمة نقص قطع الغيار، بجانب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 400% بسبب صعود الدولار أمام الجنيه وعدم قدرة المستوردين على توفيره.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن بعض مالكي السيارات اتجهوا إلى شراء قطع غيار السيارات الصيني و"القطع المضروبة" لانخفاض أسعارها.

وأشار "غالب" إلى أن أبرز قطع غيار السيارات غير المتوفرة في السوق المحلية تتمثل في طلمبات المياه والبنزين وسير الكاتينا وتيل الفرامل وفلتر الزيت والحساسات وبعض قطع المحركات، وغيرها.

وأكد أن شح الدولار وعدم توافره للاستيراد، أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، قائلا: "قطعة الغيار اللي كانت بـ 150 جنيها أصبحت الآن بـ 800 جنيه".