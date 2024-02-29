"تحديث الصناعة" ومستثمري 6 أكتوبر يبحثان العمل على برنامج تمكين التصنيع محلياً

عقدت دعاء سليمة ، رئيس مركز تحديث الصناعة ، اجتماعا موسعا اليوم مع عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات الرئيسية التي يعمل عليها مركز تحديث الصناعة في الوقت الحالي وأبرزها العمل على برنامج تمكين التصنيع محلياً ونتائج اجتماع "فرص بلدنا" وأهمية بناء قواعد البيانات لهذه الصناعات ومدخلات الإنتاج كقطع الغيار وضرورة ربطها بالفرص الاستثمارية و ببرنامج سلسلة الموردين بغرض تحسين سلاسل الامداد، إلى جانب المشروعات الأخرى التي تحتاج الى تكاتف كافة شركاء التنمية ومنهم الجمعية.

يأتي الاجتماع ،استمراراً لجهود مركز تحديث الصناعة في التواصل المستمر والتعاون مع شركاء التنمية لمواجهة التحديات الصناعية التي تواجه المستثمرين من خلال إيجاد الحلول المناسبة لها،

كما تم استعراض الخدمات الجديدة التي أعلن عنها المركز مؤخراً وذلك للتأكيد على نموذج العمل الذى تبناه المركز وهو "الربط الأكاديمي بالصناعة" مثل التصميمات الصناعية وبنك الابتكار المصرى من خلال اطلاق برنامج "تواصل" والذى يساهم في حل التحديات الصناعية التي تواجه الكثير من المصنعين، كما تم الإشارة أيضاً لمنصة "بكل فخر صنع في مصر" والتي يسعى المركز من خلالها لمساعدة الشركات الصناعية لزيادة الاعتمادية على المنتجات المصرية المحلية.