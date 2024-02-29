اليوم.. "التنسيقية" تنظم صالونًا عن عملية تطوير الإعلام

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة مساء اليوم، صالونا حول عملية تطوير الإعلام بعنوان: "الإعلام .. الإشكاليات الحاضرة وسيناريوهات التطوير"، وذلك بعد سلسلة من الورش التي حضر فيها كافة الأطراف المعنية.

ويناقش الصالون مستقبل الإعلام والتحديات الراهنة التي يواجهها الإعلام، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلى الأكواد المهنية والأخلاقية، في ظل التنافس الحاصل بين وسائل الإعلام ممثلة في التليفزيون والصحافة، من جهة، والسوشيال ميديا، من جهة أخرى.

يدير الحوار خلال الصالون، الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.