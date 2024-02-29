صدمته سيارة وفرت هاربة.. مصرع مسن أمام منطقة التأمين الصحي بالمنصورة

لقى مسن مصرعه، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، بمنطقة التأمين الصحي في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي، بوفاة مسن صدمته سيارة مسرعة علي الطريق وفرت هاربة.

على الفورانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وسيارة الإسعاف، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع مسن في العقد السادس من عمره، صدمته سيارة أمام مسجد الفراج، بمنطقة التأمين في المدينة، وفرت هاربة.

جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتكثيف الجهود لضبط السيارة وقائدها مرتكب الحادث.