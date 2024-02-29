ads
الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صدمته سيارة وفرت هاربة.. مصرع مسن أمام منطقة التأمين الصحي بالمنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى مسن مصرعه، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، بمنطقة التأمين الصحي في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي، بوفاة مسن صدمته سيارة مسرعة علي الطريق وفرت هاربة.
على الفورانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وسيارة الإسعاف، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع مسن في العقد السادس من عمره، صدمته سيارة أمام مسجد الفراج، بمنطقة التأمين في المدينة، وفرت هاربة.
جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتكثيف الجهود لضبط السيارة وقائدها مرتكب الحادث.

txt

بالصور.. تشييع جثمان الشاعر بخيت بيومي بمسقط رأسه في الدقهلية

الدقهلية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية اللواء محمد عز النيابة العامة المنصورة امن الدقهلية امين أنت قسم شرطة أول المنصورة لقي مسن مصرعه لسيارة