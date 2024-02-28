قطع طالبًا لـ3 أجزاء.. إحالة مدرس الفيزياء إلي الجنايات وتحديد أولى جلسات محاكمته

أحال المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم "محمد ع. ع."، 26 عاما، مدرس فيزياء، والمتهم بقتل الطالب "إيهاب أشرف عبد العزيز"، 16 عاما، الطالب بالصف الأول الثاوني، وشطر جسده إلى 3 أجزاء وإلقاء أجزاء في مصرف "بحر التبن"، بنطاق مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة.

وحددت محكمة استئناف المنصورة جلسة 20 مارس 2024 أولي جلسات محاكمة المتهم أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة.

جاءت إحالة المتهم إلى المحكمة بعد الإدلاء باعترافات تفصيلية حول الواقعة وتفاصيلها، وإرشاده عن باقي أجزاء جسد الطالب والدوافع حول ارتكاب تلك الواقعة البشعة، والتي تسببت في حالة من الغضب العام، وخاصة أهالي منطقة الستاموني وبلقاس بمحافظة الدقهلية.

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة التي أجراها رئيس نيابة بلقاس بإشراف المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة بتفاصيل ارتكابه الواقعة قتل كونه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية نظرا لكثرة ديونه بمبالغ لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، فكر فى التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه هاتفيا بمبلغ مالي.

وأقر المتهم انه استغل تواجده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية التي يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه.

واضاف انه قام بتقسيم الجثة الى ثلاثة أجزاء "نصف سفلي- جزع- رأس"، ووضع أحشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيكي وألقي الجزء السفلي بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائي بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين فى محاولة منه لإخفاء جريمته.

وأوضح انه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه هاتفيا بعد الانتشار الأمني الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره.

وأجرت النيابة العامة المعاينة التصويرية حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة ومنع تواجد المواطنين لحين الانتهاء من تمثيل الجريمة.