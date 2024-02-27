بالصور.. تشييع جثمان الشاعر بخيت بيومي بمسقط رأسه في الدقهلية

شيع المئات من أهالي قرية كفر الحطبة مركز شربين محافظة الدقهلية، عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الشاعر بخيت بيومي، والذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ82 عامًا إثر وعكة صحية ألمت به وجرى نقله الى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة.

خرج جثمان الراحل من مسجد الرحمة المهداه في القرية عقب أداء الأهالي وأسرة الراحل صلاة الجنازة على الفقيد.

وشارك في تشييع الجثمان أصدقاء الراحل الكاتب الصحفي حازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ورئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، والكابتن حسن المزاحي والكابتن محمد الهادي والعديد من محبي الشاعر الراحل وأصدقاءه ومتابعيه.

وكانت أسرة الراحل قد قررت دفن الشاعر بخيت بيومي بمقابر الأسرة بقرية كفر الحطبة، بعد الرجوع لدار الإفتاء المصرية خاصة انه أرصى بأن يتم دفنه بمقابر صديقه حسن المراحي بمدينة المنصورة.

يذكر ان الشاعر بخيت بيومي قد رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 82 عاما والذي اشتهر بأنه صاحب الألف فزورة والألف موال، بعد رحلة طويلة من تأليف الأغاني لكبار المطربين.

وولد الشاعر الغنائي بخيت بيومي في 18 يونيو عام 1942 بمحافظة الدقهلية في قرية كفر الحطبة مركز شربين، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على الثانوية الأزهرية في عام 1960 من المنصورة.

وبدأ حياته مدرسا للخط، ثم اتجه إلى تأليف الأغاني والفوازير والمواويل واتجه مؤخر إلى كتابة أعماله في كتب أطلق عليها الموسوعة.

كما اشتهر الشاعر بخيت بيومي بكتابة تترات المسلسلات وأشهرها كتابة أغاني فوازير نيللي، وفوازير عن الأنبياء والرسل، بالإضافة إلى مواويله عن التوعية والإرشاد، ومنها التوعية عن فيروس كورونا، والتي كانت تذاع في الإذاعة المصرية.

وألف للفنان الراحل فؤاد المهندس ست أغاني لمسلسلات إذاعية في السبعينيات وكتب الأغنية والمنولوج والبرنامج الرياضي في صوت العرب لمدة ست سنوات وعمل حوالي ١٥ حلقة من مسلسل سر الأرض و٦٦ مسلسل إذاعي وتلفزيوني ومن أشهر ما كتب مسلسل أهلا بالسكان وكسبنا القضية وغدًا تتفتح الزهور التي اشتهرت بأغنية محمود يس حلوة يازوبة.

IMG_6549

IMG_6550

IMG_6548