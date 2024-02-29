ads
الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

متحف إيمحتب يستقبل طلبة المعهد الأزهري بسقارة.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل متحف إيمحتب، التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار،  مجموعة من طلبة المعهد الأزهري بسقارة، للمشاركة في البرنامج التعليمي مدرسة إيمحتب للمصريات لطلبة المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

بدأ النشاط بجولة لشرح المتحف ثم ورشة تدريب علي كتابة الأسماء باللغة المصرية القديمة، وورشة تلوين بعض الرموز المصرية القديمة، ثم ورشة عمل الأهرامات بالفوم. 

اختتم التدريب بورشة حكي عن دور المهندس إيمحتب في إنشاء المجموعة الهرمية للملك "زوسر"، ثم جولة داخل المتحف للتطبيق العملي علي الورشة. 

قام بالتدريب أمناء متحف إيمحتب بالتعاون مع القسم التعليمي وقد أبدوا الأطفال سعادتهم بالورشة ومعرفتهم بقيمة الحضارة المصرية القديمة.

428518562_732977392307452_2653311753440284098_n
428518562_732977392307452_2653311753440284098_n
428485731_732977402307451_1726036688720805606_n
428485731_732977402307451_1726036688720805606_n
431116888_732977405640784_4450841514975272327_n
431116888_732977405640784_4450841514975272327_n
متحف إيمحتب بسقارة قطاع المتاحف وزارة السياحة والآثار المعهد الازهري الحضارة المصرية القديمىة