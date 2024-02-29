متحف إيمحتب يستقبل طلبة المعهد الأزهري بسقارة.. صور

استقبل متحف إيمحتب، التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، مجموعة من طلبة المعهد الأزهري بسقارة، للمشاركة في البرنامج التعليمي مدرسة إيمحتب للمصريات لطلبة المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

بدأ النشاط بجولة لشرح المتحف ثم ورشة تدريب علي كتابة الأسماء باللغة المصرية القديمة، وورشة تلوين بعض الرموز المصرية القديمة، ثم ورشة عمل الأهرامات بالفوم.

اختتم التدريب بورشة حكي عن دور المهندس إيمحتب في إنشاء المجموعة الهرمية للملك "زوسر"، ثم جولة داخل المتحف للتطبيق العملي علي الورشة.

قام بالتدريب أمناء متحف إيمحتب بالتعاون مع القسم التعليمي وقد أبدوا الأطفال سعادتهم بالورشة ومعرفتهم بقيمة الحضارة المصرية القديمة.

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