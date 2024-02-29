"الزراعة": وضع اللمسات النهائية لأكبر معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة استعدادًا لافتتاحه

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لافتتاح اكبر معرض لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الاسواق بنسبة تبدأ من 20 % الى 50% تحت شعار "علي حب مصر نلتقي"، في أرض المعارض التابعه للزراعات المحميه بالدقي؛ إذ يتم ضخ السلع الغذائية للمعرض لافتتاحه السبت المقبل.

وأضاف صالح، أن السلع تأتي ملبيه لكافة احتياجات ومتطلبات الأسرة المصرية، كما تأتي الأسعار ملبيه أيضا ومتمشيه مع جميع المواطنين؛ إذ تبلغ نسبة التخفيض 20 %‎ وفي بعض السلع 30 ‎%‎ لتصل في سلع اخري الي 50 %‎.

وأوضح صالح في تصريحات خاص لـ"البوابة نيوز" أن تلك التخفيضات ترجع لعدم وجود حلقات تسويقية، مؤكدا أن الوزارة مستمره في زياده عدد المنافذ الثابته لتصل مع منتصف 2024 إلى 300 منفذ، وكذلك زياده المنافذ المتحركه والمعارض، حيث أن الوزارة تعمل منذ 3 سنوات بمنظومة المنافذ المتكاملة حيث إنها لديها 274 منفذ توزيع ثابتا للسلع، وموجودة في منافذ وزارة الزراعة، الطب البيطري، والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 33 مركزا متحركا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين تنتشر في الشوارع الرئيسة ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتنسيق مع المحافظين.

وأكد صالح، أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بـ 220 سلعة، لافتًا إلى أن كل السلع بمنافذ الوزارة تقل عن مثيلتها من حيث السعر بما يتراوح بين 20 % إلى 30 % و50 % في بعض السلع.

كما أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضخ كميات إضافية يوميا، بحيث تكون بجودة عالية، مشيرا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بالعمل علي زياده التغطيه لخدمه جميع المراكز والمحافظات.

وأضاف "صالح" أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، أعلنت عن اسعار بعض المنتجات والسلع على النحو كالاتي:

كيلو اللحوم البلدي 300جنيه وكيلو الارز 30 جنيهًا.

كيلو الزيت 65 جنيهًا.

البطاطس الـ5 كيلو 30 جنيهًا.

البرتقال الـ2 كيلو 15 جنيهًا.

المكرونة 10 جنيهات وزن 400 جرام.

السمك البلطي درجه أولى 70 جنيهًا.

الدواجن الفريش 110 جنيهات لوزن كيلو.