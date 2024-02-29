وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بمنحة مدرسة "خضير البورسعيد" للخط العربي

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أسماء المقبولين للحصول على المنحة المجانية للدراسة بمدرسة الفنان خضير البورسعيدي "الدفعة الثالثة"، بمقر المدرسة في بيت السحيمي بشارع المعز، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الموهوبين وتنمية قدراتهم الإبداعية في كافة المجالات.

وشهدت مراحل التصفية اجتياز 67 طالبًا للاختبارات التحريرية، أعقبها المقابلات الشخصية التي أسفرت عن اجتياز 63 طالبًا منهم 56 مصريًا، و7 من الأجانب، منهم 2 من بنجلاديش، و2 من تايلاند، وشخص واحد من باكستان، وواحد من اليمن، وآخر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المنحة بالتعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية، وصندوق مكتبات مصر العامة، وفروعها في: "الجيزة، بورسعيد، الغردقة، بنها، أسوان"، وتكون الدراسة ثلاثة أيام أسبوعيًا، ويمنح الدارس شهادة إتمام الدراسة.

كما تستهدف المدرسة خلق أجيال جديدة من فناني الخط والزخرفة، هذا الفن الذي يمتد أثره على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب

ويذكر أن مدرسة خضير البوسعيدي، يتم من خلالها تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل: "الديواني، وتركيبات الخط الثلث، الرقعة، الفارسي، الكوفي"، بالإضافة إلى فنون الزخرفة، على أيدي نُخبة من فناني الخط العربي، تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي -شيخ الخطاطين المصريين.

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