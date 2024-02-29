لدعم قرى "حياة كريمة"| مؤسسة "خير للناس" تنظم قافلة طبية مجانية لأمراض العيون بالغربية.. غدا

تنظم مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية، غدا الجمعة، قافلة طبية مجانية للكشف على المواطنين لأمراض العيون بأحدث الأجهزة وذلك بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية وذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري.

حيث سيتم الكشف على المواطنين المترددين على القافلة بالمجان وعمل قياسات للنظارات وتسليمها للمواطنين بعد تجهيزها مجانا وإجراء العمليات بالمراكز الطبية المتخصصة فى مجال طب وجراحات العيون للمرضى الغير قادرين بالمجان بعد إجراء الفحوصات اللازمة خلال القافلة وأيضا عمل بحث اجتماعي من وحدات وإدارات التضامن الاجتماعي لبيان مدى الاستحقاق .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ووزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن بالغربية حيث قامت المؤسسة بتنفيذ مشروعات بمحافظة الغربية تقدر بأكثر من مليون جنيه وتسعى المؤسسة لزيادة الاعتمادات المخصصة لمحافظة الغربية خلال العام الحالي وذلك لتعاون المسؤلين بالمحافظة والتضامن الاجتماعي لخدمة الأسر.

وأكدأحمدإبراهيم، مدير المركز الإعلامي بالمؤسسة، بأنه تم إجراء 60 عملية في مجال طب وجراحات العيون للمرضى بمحافظة الغربية وأيضا 3 عمليات قلب مفتوح ومساعدات موسمية بطاطين ولحوم ومواد غذائية وأيضا مساعدات زواج للفتيات المقبلات على الزواج وكذلك أجهزة تعويضية لأصحاب الهمم وسداد ديون بعض الغارمين ومساعدات شهريا بإجمالي مبلغ يقدر بأكثر من مليون جنيه.

وتقوم المؤسسة بإجراء أكثر من 200 عملية رمد شهريا للمرضى بمحافظات الجمهورية المختلفة بخلاف العمليات الأخرى وسداد تكاليف توصيل المرافق وخاصة مياه الشرب النقية للمواطنين بالتنسيق مع شركات مياه الشرب ومديريات التضامن الاجتماعي.