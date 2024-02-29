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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مقتل شخص وإصابة عدد آخر في إطلاق نار بولاية فلوريدا

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ذكرت الشرطة الأمريكية، أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب عدد آخر في أعقاب إطلاق نار في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما ذكرت شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس.

ففي حوالي الساعة 11:00 مساء بالتوقيت المحلي، تلقى ضباط من إدارة شرطة أورلاندو بلاغ عن وقوع حادث لإطلاق النار في منطقة "Iron Wedge Drive" و"South Lake Orlando"، وعند الوصول، وجد الضباط أن شخصا قد قتل.

وأوضحت الشرطة أنها تعمل على تحديد جميع الضحايا وظروفهم، مضيفة: "هذا تحقيق مستمر، بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات، سنتيح ذلك".

الشرطة إطلاق نار أورلاندو فلوريدا