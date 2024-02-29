رئيس مجلس السيادة السوداني يصل القاهرة اليوم للقاء السيسي

يصل رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، مصر فى زيارة رسمية.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة السوداني لإجراء مباحثات ثنائية مشتركة، كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، عقد مدير عام الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية جيولوجي مستشار أحمد هارون التوم جلسة مباحثات مشتركة بالقاهرة مع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتعدين زينهم، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة بهدف التباحث حول سبل التعاون بين السودان ومصر في العمل البحثي وتبادل الخبرات وتقييم وإنتاج وتسويق المعادن الصناعية.

وأبدى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتعدين رغبتهم في استيراد المعادن الصناعية من السودان والمتمثلة في التالك، الكاولين، الكوارتز، المنجنيز.

وأكد مدير عام الهيئة استعداهم للقيام بالدراسة والتقييم والإنتاج للخامات الصناعية، ومن ثم الاتفاق على التسويق المشترك مع شركة النصر وفق المعايير والمواصفات المتفق عليها.

وأوضح المدير العام، أن الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة المعادن الرامية في التوسع وتنويع الإنتاج، فضلا عن خلق قيمة مضافة وإيجاد منافذ تسويق تمكن من جلب عملات أجنبية وإدخال تقنيات ومعدات تساعد في رفع كفاءة الكادر الوطني.