النواب الأردني: الفلسطينيون يتعرضون لإبادة جماعية وحملة شرسة

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني النائب فراس العجارمة، أن الفلسطينيين وخصوصا في قطاع غزة يتعرضون لإبادة جماعية وحملة شرسة تقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال كلمة له ألقاها في اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، بحضور النواب عمر النبر وسليمان أبو يحيى وهايل عياش وتمام الرياطي وأسماء الرواحنه وسفيرة الأردن في بروكسل سجى المجالي.

وأشار العجارمة إلى أن العدد وصل إلى قرابة 100 ألف بين شهيد وجريح جلهم من الأطفال والنساء، فضلا عن وجود 60 ألف أمرأة حامل و10 آلاف مريض سرطان لا يتلقون أبسط أنواع الرعاية الصحية وتفاقم أزمة الغذاء التي وصلت حد المجاعة، لافتا إلى أن المنطقة ستبقى في دوامة العنف إذا لم ينتهي الاحتلال، وهو السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين ونشر السلام الإقليمي في المنطقة.

وشدد على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقف شاهدا على معاناة اللجوء منذ عام 1948، والتي تتعرض اليوم لحملة إسرائيلية ممنهجة؛ محاولة منها لتصفيتها وإنهاء مهامها، كما يتعرض موظفيها للاعتداء والقتل الذي تتحمل إسرائيل مسؤوليته القانونية والجنائية والمالية، مؤكدا أهمية دعمها لضمان استمرارها لما تقدمه من خدمات للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن الملك عبدالله الثاني وباتصالاته وزياراته المتكررة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومختلف دول العالم سعى جاهدا لوقف هذه الحرب وإيصال المساعدات لأهل غزة، إضافة للتعريف بأهمية استمرار الدعم للأونروا لتقوم بواجبتها وعدم الإضرار بالدول المستضيفة للاجئين وخصوصا الأردن الذي قدم الكثير للأشقاء العرب في كل أزماتهم واستقبل لجوئهم دون تقصير.

وثمن رئيس اللجنة موقف جنوب إفريقيا من النزاع وتقديمها شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التي خرقت اتفاقية جنيف الرابعة بكل بنودها وإسهامها بتعريف العالم بما يجري في فلسطين.