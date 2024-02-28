انعقاد الجمعية العمومية العادية عن عام 2023 بنقابة المهندسين في الإسكندرية

أنعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبي والتى شارك فيها ٢٣٧ مهندس بعد تأجيلها ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانونى، وعرض مجلس النقابة كافة الانشطة والفعاليات التى تمت خلال العام، وتم إعتماد القوائم المالية للعام المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وموازنة عام ٢٠٢٤ وتعيين مراقب حسابات.

وقال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه مر عامان من الدورة النقابية ٢٠٢٢-٢٠٢٦ سعى فيها مجلس نقابة المهندسين ونادي المهندسين ولعدد ١٥ لجنة نوعية من زملاء أفاضل في كافة مجالات الخدمة لنستطيع أن نحقق متطلبات المهندسين وأسرهم، وايضًا حماية المهنة ومنتسبيها وخدمة المجتمع من أجل الارتقاء بالعمل النقابي وبقدر مؤسسة نقابة المهندسين وعراقتها.

وقد أشاد بمجهود النقابة في المشاركة والتواصل المجتمعي مع كافة الجهات التي يمكنها تقديم خدمات متنوعة يستفاد منها جميع المهندسين وكذلك اسرهم وعرض المهندس صلاح حامد، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، الفعاليات والأنشطة التى تمت فى كافة اللجان النقابية خلال عام ٢٠٢٣ وكل ما تم لصالح المهندس وأسرته داخل صرح نقابة المهندسين.

كما صرح " حامد " بقرب الانتهاء من مول ونادي المهندسين بمدينة برج العرب، كما جاري انشاء دراسة جدوي لأرض السيوف لبناء ملعب رياضي كما قدم المهندس كريم عزت أمين صندوق نقابة المهندسين بالإسكندرية، عرض مؤشرات القوائم المالية للنقابة عن ميزانية النقابة ومدينة برج العرب.

واشاد بالطفرة التي حدثت في الاستثمار في اذون الخزانة وزيادة ايرادات النقابة ومدينة المهندسين ببرج العرب وشكر القائمين عليها.

وقدم الدكتور حسن لطفى، أمين نادى المهندسين بالإسكندرية كافة الانشطة خلال العام لسعى النادى لتقديم خدمة مميزة للمهندسين وذويهم بالاضافة الى رفع كفاءه مبانى النادى ورفع الكفاءة الكهربائية ومشاريع التطوير المستقبلية وكذلك العمل علي زيادة الايرادات من خلال اقامة العديد من الأنشطة بمشاركة رواد النادي وذلك في ظل الامكانيات المتاحة.

كما قدم الدكتور مصطفى الحضرى عرض لمؤشرات القوائم المالية لنادى المهندسين، كما تحدث عن التحديات التي واجهت مجلس النادي المتمثلة في زيادة الاسعار بصورة غير معقولة ومحاولة مواجهة تلك الزيادات للتخفيف علي رواد النادي وعدم الضغط عليهم.

وعن النجاح في تنظيم جمعية عمومية تليق بمهندسي الاسكندرية أشار الدكتور مصطفي الحضري رئيس لجنة تنظيم الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالإسكندرية إلى انه تم وضع خطة منظمة لتنظيم الجمعية العمومية من اللجنة المنظمة والتي تضم المهندس محمد قبيصي مقرر اللجنة و المهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة وبمشاركة وتطوع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.. وكان الحرص على إخراج الجمعية العمومية بمستوى متميز وأشاد بالمجهوادت المبذولة في سبيل ذلك.

وفي نهاية اللقاء تم انتخاب مراقب حسابات للعام المالي ٢٠٢٤ وفوز المهندس هشام نور الدين الحاصل على أعلى اصوات المهندسين الحاضرين داخل قاعة انعقاد الجمعية، وذلك داخل قاعة انعقاد الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع.