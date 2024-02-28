لليوم الثالث.. "دكان الفرحة" لصندوق تحيا مصر يفتح أبوابه لطلاب جامعة الزقازيق

شهد معرض "دكان الفرحة" لصندوق تحيا مصر اليوم الأربعاء ٢٨ /٢ /٢٠٢٤ إقبالاً كثيفآ من طلاب جامعة الزقازيق ، والذي يقام تحت رعاية د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة ، وذلك بملعب كلية التربية الرياضية بنات لليوم الثالث على التوالى.

حيث تابعت د. جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، يرافقها عادل إمام مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر. أعمال التنظيم في دخول وخروج الطلاب بسهولة ويسر وسط استحسان الجميع بالمعروضات وجودة المنتجات المقدمة للطلاب.

وصرح عادل إمام أن المعرض استقبل ١٢٠٠ طالب منذ التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء اليوم من مستحقي الدعم وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع كليات الجامعة .