هاني العسال: الرئيس السيسي الراعي الأول والأب الحاضر دائمًا في دعم "قادرون باختلاف"

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن احتفالية "قادرون باختلاف" التزام سنوي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواجد فيه بصفته الراعي الرئيسي والأب الحاضر والمنتصر دائما لحقوقهم، مشيرا إلى أنها تكشف استمرار دعمه لهم مهما كانت التحديات لإيمان بتلك الفئة المهمة في المجتمع ومنحها الفرصة لترسيخ مشاركتها في الجمهورية الجديدة وذلك باعتبار أن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم، جزء لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدفها الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام، وتعد هذه الاحتفالية خير دليل على الجهد المبذول والعطاء الواسع مع أسر الأبطال من ذوي الهمم وتكللت بإعلان الرئيس اليوم تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أكدت إيمانه ومساندته التي لا تتوقف في دعم "ذوي الهمم" وكانت الاحتفالية بمثابة إعلان رسمي بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها من ذوي الإعاقة وتعزيز انخراطهم في المجتمع تحت أي ظرف، مشيرا إلى أنها حملت بشائر الخير للشارع المصري والاقتصاد، بتأكيده أن جزء من قيمة صفقة "رأس الحكمة" دخل البنك المركزي وينتظر مثله الجمعة القادمة، والتي تبشر بانفراجة كبيرة على السوق المصري بزيادة السيولة الدولارية التي تسهم في توفير مستلزمات الإنتاج والبدء في الإفراج الجمركي عن السلع التي تمس حياة المواطنين وتمثل أولوية هامة قبل حلول شهر رمضان ومن ثم زيادة المعروض وخفض الأسعار.

وأكد "العسال"، أن تطرق الرئيس للحديث عن فلسطين ودور مصر الذي لا يتوقف في مساندة الشعب حتى انتهاء تلك المعاناة، يؤكد أن القضية الفلسطينية تعيش في قلب الدولة المصرية على كافة المستويات الرسمية والشعبية، والحرص على تقديم كل أشكال المؤازرة والمناصرة للأشقاء كونها قضية القضايا والتي لا مجال للتخلى عنها وستظل مصر هي المدافع الأول عن حقوقها والحامي لها، مهما تعرضت من ضغوط تهدد مسيرتها التنموية، فصلابة ونزاهة الموقف المصري لا مجال للمزايدة عليه والذي دائما ما يجسد صوت معاناة المواطن الفلسطيني ومخاطبته ضمائر العالم في إنهاء التصعيد الجاري ووقف نزيف الدماء الفلسطينية حتى الوصول إلى دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.