قرارات مجلس جامعة قناة السويس في جلسته رقم "449"

انعقد مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة اليوم الأربعاء في جلسته رقم "449".

شارك في الجلسة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، وبحضور عمداء كليات ومعاهد الجامعة.

استهل الدكتور ناصر مندور الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متنمياً أن يعيده الله على مصر بكل خير وازدهار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعن استعداد الجامعة للدراسة خلال شهر رمضان المبارك - أشار الدكتور ناصر مندور إلى أنه تم تجهيز جداول خاصة بشهر رمضان، لتخفيف عدد ساعات المحاضرات التى تتم بالشكل المباشر، بالإضافة إلى إمكانية بدء اليوم الدراسى من التاسعة صباحاً بدلا من الثامنة صباحا، مع مراعاة انتهاء المحاضرات قبل آذان المغرب بساعة على الأقل.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس أن الأنشطة الطلابية والندوات ستكون مستمرة في شهر رمضان.

وقبل بداية مناقشة جدول أعمال مجلس الجامعة رقم (449) - استمع الدكتور ناصر مندور إلى العرض التقديمي للدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، حول الأجهزة والمعدات الواردة من الصين وخطة الكلية للخدمات التدريبية التي ستقدمها ليس فقط للطلاب، بل جميع المهندسين والفنيين بإقليم القناة وسيناء، مقدماً الشكر لرئيس الجامعة على تواصله مع أكثر من 35 جهة داخل وخارج مصر حتى وصول الشحنة إلى ورش الكلية.

ونقل الدكتور ناصر مندور إشادة المجلس الأعلى للجامعات -بجلسته الأخيرة والتي عقدت بالوادي الجديد -بالمشاركة الإيجابية للطلاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي شهد مشاركة كبيرة من الجامعات، حيث تم تنظيم زيارات طلابية لأجنحة المعرض المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في المحاضرات وورش العمل والندوات التوعوية حول جهود الدولة في المشروعات القومية، والنقاش حول القضايا المختلفة التي تعمل على تعميق إدراك الطلاب بالقضايا والتحديات التي تواجه مجتمعهم، لافتاً إلى تنظيم الجامعة مجموعة من الرحلات خلال إجازة نصف العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ومشاركة الطلاب في رحلات قطار الشباب، المتوجهة إلى الأقصر وأسوان في إطار مبادرة أعرف بلدك، إلى جانب مجموعة متميزة من الرحلات العلمية لمحافظة جنوب سيناء.

كما ألقى "مندور" الضوء على مجموعة متميزة من الأنشطة الرياضية التي عقدت بالجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأهمها بطولة الرماية للجامعات المصرية بمشاركة 17 جامعة، وبطولة الكروس فيت للجامعات المصرية بمشاركة 14 جامعة، فضلاً عن انطلاق فاعليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، بمشاركة 272 طالب وطالبة من اتحاد الطلاب بالجامعة .

وهنأ مندور منتخب الجامعة لكرة الصالات ومنتخب تنس الطاولة، لفوزهم بالمركز الأول في بطولة المصالح الحكومية بمحافظة الإسماعيلية،وتأهلهم لبطولة الجمهورية.

ومع بداية جدول الأعمال - تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم 448 بتاريخ 24 يناير الماضي.

ثم باشر المجلس أعماله- بعرض الموضوعات المقدمة من قطاع الدراسات العليا والبحوث، حيث وافق المجلس على منح 154 درجة ماجستير و22 درجة دكتوراه.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة للطلاب الوافدين مع بداية الفصل الدراسي الثاني للكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

ووافق مجلس على مد فترة القيد عام أكاديمي لطلاب برنامج الدراسات الفرانكفونية بمعهد الدراسات الآفروآسيوية - والذي مر على اجتيازهم السنة التمهيدية، مع التعميم على الحالات المماثلة في باقي الكليات.

كما ناقش المجلس تعديلات لائحة دبلوم الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق وتمت الموافقة عليها.

من جانبه عرض الدكتور محمد سعد زغلول تعديلات لجنة قطاع الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات على لائحتي الدبلوم والماجستير المهني، في طب الأحياء المائية وتطبيقات الأمان الحيوي ، ولائحة الدبلوم المهني نظم إدارة الجودة والسلامة في سلسلة اللحوم بكلية الطب البيطري.

وقرر المجلس تنفيذ مقترح تشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية على النحو التالي إعفاء طالب الماجستير والدكتوراه من تقديم الرسالة العلمية بالشكل التقليدي المتعارف عليه، بما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية للبرامج الدراسية وفقاً للمواد التي أقرها المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث بجلسته بتاريخ 10 يناير الماضي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا القرار لا يتعارض مع استمرار المسار التقليدي، ولايؤثر على المكافآت المقررة.

واستعرض مندور القوافل التنموية التي تمت خلال العام الماضي 2023 إلى القرى والمدن بإقليم القناة وسيناء، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، واستفاد من خدماتها 24624 مواطن.

وأشار " مندور" إلى مشاركة الجامعة بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة "، حيث انتفع بتلك المشاركات 4000 مواطن خلال العام الماضي.

بينما استهدفت مشاركات الجامعة- البالغ عددها 14 مشاركة بمبادرة " قادرون باختلاف " - 502 مواطن، من أجل دمج ذوي الهمم، وتأهيلهم ، وإكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة.

وشاركت جامعة قناة السويس في مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي، من خلال 66 فاعلية مختلفة استهدفت 2215 مواطن.

كما تم محو أمية 544 مواطن خلال مشاركات الجامعة بالمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأحاط الدكتور محمد عبد النعيم المجلس علما بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني - وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -والذي بدأ 10 فبراير الجاري، لافتاً إلى أن امتحانات منتصف الفصل تيدأ 23 مارس وحتى 4 إبريل المقبلين.

أما الامتحانات العملية فتعقد 11 مايو المقبل ، لتبدأ امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات 18 مايو، ثم ينتهي الفصل الدراسي الثاني 30 مايو، بمدة دراسة 16 أسبوع.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عرض الجدول الزمني، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 وتنتهي 27 يونيو المقبل ، لتبدأ أجازة نهاية العام في الأول من يوليو 2024.