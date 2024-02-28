هند رشاد: الرئيس حريص على توفير بيئة داعمة لذوي الهمم

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب أن إحتفالية قادرون بإختلاف أصبحت تقليد متميز وذو طابع خاص اعتادت عليه القيادة السياسية حضورها كل عام، وهي تمس فئة كبيرة من المجتمع المصري، لهم آمال وطموحات يحققونها بإرادة وعزيمة في مجالات برعاية كاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم على توفير البيئة المُشجعة لكل ذلك وأكثر.

وأوضحت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية أن رساله الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفاليه اليوم بدعم صندوق قادرون بإختلاف ب10 مليار جنية تؤكد علي طمأنته لذوى الهمم علي مستقبلهم و تعزيز البيئة المُشجعة لهم، حيث وجّه الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات، التى تحققت على مدار الأعوام السابقة.



وأضافت أن ما حدث اليوم يأتي في إطار استمرار النجاحات التي أشار إليها الرئيس السيسي في هذا الملف وأهمها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوى الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي الذي يُصرف لذوي الاحتياجات الخاصة، مع استمرار عمليات توظيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية.

وأشارت النائبة هند رشاد إلي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية نابعة من حديث أب لأولاده وحرصه على إدخال البهجة والسرور فى قلوب هؤلاء الأبناء، مما يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية في تحقيق الصالح داخل المجتمع.