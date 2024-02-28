معمل المناخ الزراعي ينظم ندوة حول الاجهادات البيئية وتأثيراتها على الزراعة المصرية

نظّم المعمل المركزي للمناخ الزراعي، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "الإجهادات البيئية وتأثيرها على الزراعة المصرية".

وقال الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل، أن الندوة تحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين منهم.

وخلال الندوة تحدث الدكتور شاكر أبوالمعاطي رئيس بحوث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، عن التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة والمجهودات التي يقوم بها معمل المناخ لنشر الوعي بخصوص التغيرات المناخية وعمل حزم من التوصيات الفنية للعديد من النباتات لتقليل الاجهادات التي تقع على النباتات خلال موجات الطقس الحادة وأهمية ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات والحفاظ على صحة الانسان والحيوان والطيور.

استعرض “أبو المعاطي” عددًا من المشاكل التي تواجه المزارعين، والتي تم التغلب عليها من خلال اتباع ممارسات العمليات الزراعية السليمة.

وأكد على أهمية احترام الخريطة المحصولية والخريطة الصنفية، حيث أن اختيار الصنف المناسب وميعاد الزراعة لكل منطقة مناخية تعتبر من العوامل الرئيسية للنجاح.

شهدت الندوة نقاشًا مطولًا بين الحضور حول أهمية إدارة المياه داخل المزرعة بصورة أكثر كفاءة، وزيادة كفاءة استخدام المياه وتحميل المحاصيل وغيرها من الأفكار التي من الممكن ان تساعد على التغلب على الاجهاد البيئي وتحسين الأمن الغذائي.