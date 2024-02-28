برلمانية: احتفالية قادرون باختلاف تؤكد رعاية السيسي لهم إنسانيًا وعلاجيًا

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية حضور الرئيس السيسي لفعاليات النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، قائلة: الاحتفالية تؤكد رعاية الدولة التامة لهذه الشريحة إنسانيًا وعلاجيًا وعلى مستوى.

وقالت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن هذه الفئة كانت مهملة لعشرات السنين، لكن الرئيس السيسي أعاد الاهتمام بهم وحافظ على حقوقهم، ووجه برعايتهم فهم جزء أصيل من الدولة المصرية وتؤكد على المواطنة التامة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تسليط الضوء باحتفالية قادرون باختلاف، على معاناة الأشقاء الفلسطينيين، دليل على إنسانية الرئيس السيسي، ودعمه المستمر لكافة قادرون باختلاف من المصريين ومن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفة: إنه لأول مرة عهد الرئيس السيسي يكون لذوي الهمم، وهم بالملايين، كل هذه الحقوق وزيادة الاهتمام وحفظ حقوقهم عبر قوانين وتشريعات واضحة في الدولة المصرية.

وشددت التمامى، على أن الدولة تعمل وفق منظومة شاملة على تحقيق الدمج والشمولية من كافة المستويات لأصحاب الهمم.. بداية من المستوى الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الوعي.

واختتمت، أن احتفالية قادرون باختلاف مهمة للغاية، وتصدر صورة إنسانية حقيقية للدولة المصرية والاهتمام بهذه الفئة وإعطائها كل الاهتمام.

