فيديو.. حسين الجسمي يبدع بفقرة غنائية أمام الرئيس السيسي

أبدع الفنان حسين الجسمي، في فقرة غنائية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الموهوبين من ذوي الهمم خلال احتفالية قادرون باختلاف في النسخة 5، التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء.

وأكد الفنان حسين الجسمي حبه لمصر ولما يحدث من تطور ودعم من الرئيس السيسي لأبنائه من ذوي الهمم، مقدما الشكر للرئيس السيسي، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.