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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. "الأميرة النائمة" تتسبب في إضحاك السيسي بنكتة على الهواء

الأميرة النائمة
الأميرة النائمة
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطفلة تاليا، الملقبة بالطفلة النائمة التي غفوت أمام الرئيس السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف" النسخة الرابعة، قائلًا: "أهلا بيكي يا تاليا إنتي كبرتي جدا يا تاليا وبقيتي عروسة".

وقال الرئيس السيسي: "أنا بخير طول ما إنتي بخير وأنا بخير طول ما إنتوا راضيين"، لترد تاليا: "أنا بحب حضرتك جدا يا ريس ومبسوطة إني معاك السنة اللي فاتت والسنة دي وشكرا ليك يا ريس"، ليقاطعها الرئيس السيسي: "أنا بشكرك وسعيد إني بشوف بخير وإنك كبرتي وبتعلمينا ودايما تعلمونا وتفهمونا".

وطلبت تاليا من الإعلامي إبراهيم فايق، إلقاء نكتة أمام الرئيس السيسي، ليرد الرئيس قائلًا: "قولي يا تاليا قولي"، ما تسبب في ضحك الرئيس السيسي على الهواء عقب إلقائها النكتة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الطفلة النائمة احتفالية قادرون باختلاف الإعلامى ابراهيم فايق النكتة