بالفيديو.. "الأميرة النائمة" تتسبب في إضحاك السيسي بنكتة على الهواء

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطفلة تاليا، الملقبة بالطفلة النائمة التي غفوت أمام الرئيس السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف" النسخة الرابعة، قائلًا: "أهلا بيكي يا تاليا إنتي كبرتي جدا يا تاليا وبقيتي عروسة".

وقال الرئيس السيسي: "أنا بخير طول ما إنتي بخير وأنا بخير طول ما إنتوا راضيين"، لترد تاليا: "أنا بحب حضرتك جدا يا ريس ومبسوطة إني معاك السنة اللي فاتت والسنة دي وشكرا ليك يا ريس"، ليقاطعها الرئيس السيسي: "أنا بشكرك وسعيد إني بشوف بخير وإنك كبرتي وبتعلمينا ودايما تعلمونا وتفهمونا".

وطلبت تاليا من الإعلامي إبراهيم فايق، إلقاء نكتة أمام الرئيس السيسي، ليرد الرئيس قائلًا: "قولي يا تاليا قولي"، ما تسبب في ضحك الرئيس السيسي على الهواء عقب إلقائها النكتة.