مد موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة حتى 8 مارس المقبل

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة حتى يوم 8 مارس 2024 .

وأشار د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أن مد موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، جاء بناءً على رغبة الطلاب من مختلف الجامعات، وحرصًا من الصندوق على مشاركة أكبر عدد من الفرق والطلاب في هذه المسابقة الهامة، التي تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تتماشي مع رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد د.ضياء خليل أن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة تستهدف طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة، مشيرًا إلى مزايا المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة، والتي منها تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه، وتقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى المشاركة ببرنامج GenZ التليفزيوني، فضلاً عن التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وإمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا.

ودعا المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الطلاب إلى المشاركة في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، عبر الدخول على الرابط التالي للتعرف على الشروط وكافة التفاصيل: https://startup24.untapcompete.com/

