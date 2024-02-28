"هندسة جنوب الوادي" تشارك في مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الأقصر

تشارك كلية الهندسة بقنا في مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني لشباب التكنولوجيين ٢٠٢٤ في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ فبراير والمقام بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر.

وشاركت كلية الهندسة بقنا بالعديد من الأبحاث والبوسترات وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضم الوفد المشارك من كلية الهندسة الدكتور فرج خضاري عميد الكلية والدكتور عبد الرحيم يوسف الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية ومدير برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور محمود سعيد المدرس بقسم الهندسة الكهربية والمهندس محمد سليم المعيد بقسم الهندسة الميكانيكية وطلاب كلية الهندسة المشاركين بمشروعاتهم الابتكارية وتهدف مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في المؤتمرات إلى تنمية مهارات الباحثين وتبادل المعرفة والخبرات مع الجامعات الأخرى لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وتقدم الدكتور فرج خضاري عميد الكلية بالشكر والتقدير الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة لمنحه كافة التيسيرات المطلوبة حتى تتمكن كلية الهندسة من المشاركة في الفاعليات العلمية وتقدم بالشكر للدكتور عادل زين رئيس جامعة طيبه التكنولوجيه وتقدم بالشكر الدكتور حمودة محمد موسى عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية ورئيس المؤتمر والأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بقنا.