ads
الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"هندسة جنوب الوادي" تشارك في مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الأقصر

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشارك كلية الهندسة بقنا في مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني لشباب التكنولوجيين ٢٠٢٤ في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ فبراير والمقام بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر.

 وشاركت كلية الهندسة بقنا بالعديد من الأبحاث والبوسترات وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضم الوفد المشارك من كلية الهندسة الدكتور فرج خضاري عميد الكلية والدكتور عبد الرحيم يوسف الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية ومدير برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور محمود سعيد المدرس بقسم الهندسة الكهربية والمهندس محمد سليم المعيد بقسم الهندسة الميكانيكية وطلاب كلية الهندسة المشاركين بمشروعاتهم الابتكارية وتهدف مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في المؤتمرات إلى تنمية مهارات الباحثين وتبادل المعرفة والخبرات مع الجامعات الأخرى لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وتقدم الدكتور فرج خضاري عميد الكلية بالشكر والتقدير الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة لمنحه كافة التيسيرات المطلوبة حتى تتمكن كلية الهندسة من المشاركة في الفاعليات العلمية وتقدم بالشكر  للدكتور عادل زين رئيس جامعة طيبه التكنولوجيه وتقدم بالشكر الدكتور حمودة محمد موسى عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية ورئيس المؤتمر والأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بقنا.

أعضاء هيئة التدريس الهندسة الميكانيكية التكنولوجى