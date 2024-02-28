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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. رئيس الوزراء يبكي خلال استماعه لشعر بطلة من ذوي الهمم

رئيس الوزراء يبكي
رئيس الوزراء يبكي أثناء استماعه لشعر بطلة من ذوي الهمم
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تأثر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبكى على الهواء خلال استماعه لأبيات شعر من بطلة من أبطال ذوي الهمم في احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقام الفعالية بالتنظيم بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف، ووجاء نص المادة الأولى من مشروع قانون قادرون باختلاف بعد التعديل كالآتي:

تضاف مادتان برقمي 6 مكرر، و6 مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي احتفالية قادرون باختلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الهمم