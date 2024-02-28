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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مأساة في أبو النمرس.. 3 طلاب يغتصبون صديقهم ويوثقون جريمتهم بالفيديو

أرشيفيه
أرشيفيه
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واقعة مأساوية شهدتها منطقة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة عندما أقدم 3 طلاب بالمرحلة الإعدادية على الاعتداء جنسيا وهتك عرض صديقهم وتوثيق فعلتهم الشنعاء وتصويره فيديو بسبب خلافات سابقة بينهم.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل وبرفقتها نجلها "بدر" 14 سنة، تتهم فيه كلا من "يوسف"، "أدهم"، "عبدالعزيز"،  طلاب رفقة ابنها في المرحلة الإعدادية، أن الأول والثاني قاما بالاعتداء على نجلها وهتك عرضه واغتصابه وقيام الثالث بتصويره فيديو خلال ذلك بسبب خلافات بينهما وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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