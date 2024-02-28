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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

انتشال جثة جديدة من ضحايا غرق معدية عمال نكلا المنكوبة

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
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نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال الجثة الخامسة من ضحايا غرق معدية محملة بعمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، بينما جار البحث عن 3 مفقودين.

كان المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق معدية بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق معدية "الرياح" على متنها من 13 عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة،  فيما تم انتشال 5 جثث و5 مصابين حتى الآن وجار البحث عن مفقودين آخرين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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