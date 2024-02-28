بالصور.. تكريم الحاصلين على بطولات دولية ومحلية في "الكونغوفو" ببورسعيد

كرم نادي العاملين بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، الحاصلين على بطولات دولية ومحلية في رياضة "الكونغوفو"، بحضور اللواء محمد عامر، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس إدارة النادي ومنطقة بورسعيد للكونغوفو، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والرياضية ووسائل الإعلام المختلفة في بورسعيد.

ووجه المهندس مصطفى سيف، رئيس منطقة بورسعيد للكونغوفو، التهنئة للاعبين الحاصلين على بطولات دولية ومحلية، وكذلك الشكر لأولياء أمورهم على جهودهم في مساندة ودعم أبنائهم، مؤكدا أن أبناء بورسعيد حققوا العديد من البطولات الأفريقية والعربية والمحلية، متمنيا أن يكون تكريمهم بمثابة دافع لاستمرار تميزهم ورفع اسم بورسعيد محليًا وعلم مصر دوليًا.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد عامر، رئيس النادي، التهنئة لأبنائه لاعبي الفريق، معربا عن فخره بما حققوه من بطولات، ومطالبهم بمواصلة الجهد والتدريب لحصد المزيد على كافة المستويات، ومؤكدا على توفير كافة امكانات النادي للمساهمة في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة خاصة بين النشئ، واكتشاف المواهب الرياضية والعمل على تنميتها وتطويرها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وشهدت الاحتفالية تسليم شهادات تقدير ودروع ومكافأت مالية للاعبين الحاصلين على بطولات.

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