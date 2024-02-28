وكيل "تعليم مطروح" يكرم مسئولي الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية

كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، مسئولي الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية؛ وذلك بمقر ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية ومحمد عزت مدير إدارة الإحصاء.

وقدم شحاته الشكر والتقدير للمكرمين، مشيدا بمجهوداتهم المتميزة وعطائهم الزاخر وإخلاصهم وتفانيهم في العمل والتزامهم النموذجي بتنفيذ ما يوكل لهم من مهام طوال المرحلة الماضية.

وأوضح شحاته أن إدارة الإحصاء وأقسامها بكافة الإدارات التعليمية قامت بمجهود واضح من خلال تسجيل ترقيات 2016 و2017 إلكترونيا والانتهاء من تدوين نتائج الامتحانات للعام الدراسي 2022/ 2023، كذلك إنهاء تسجيل طلاب تكافل وكرامة لمراحلة المختلفة، بالإضافة إلى متابعة تسجيل الإحصاء الاستقرارى السنوى، وانطلاق العمل في ترقيات الدفعة الجديدة مع المتابعة المستمرة لمتغيرات ومشاكل المعلمين الخاصه بالتسجيل لحين انتهاء جميع مراحل الترقي لهذه الدفعة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن إدارة الإحصاء والأقسام التابعة لها قامت بتدقيق وتعديل بيانات الإداريين بمديرية التربية والتعليم بمطروح بدايه من قرار68 لعام 2023، كذلك تجميع كافة القرارات في سبيل برمجة المكتبة الارشيفية لإدارة الإحصاء؛ تمهيدا لتعميمها على الإدارات التعليمية والعمل بكل جد واجتهاد لإنهاء جميع المشاكل المتعلقه بالمعلمين في إجراءات ترقي دفعه 2018 و التي تواجه المستحقين للترقي أيضا المساهمة في ضبط ومراجعه شاملة لجميع بيانات العاملين بمديرية التربية والتعليم بمطروح وعددهم يتخطى 9000 موظف للوصول إلى نظام معلوماتي شامل ومتطور وسيتم الانتهاء منه خلال عام باذن الله، وكذلك إنهاء إجراءات إعادة تسكين المستبعدين من قرارات الترقي السابقة وتدقيق بياناتهم وتسجيلهم علي موقع الوزارة؛ تمهيدا لتسجيلهم في المرحلة الحالية للترقي ومتابعة الغياب الشهرى للطلاب واستقبال التقارير من المراحل المختلفة وتجميعها لإرسال التقرير الشهرى للوزارة أيضاً متابعة وحل جميع المشاكل الواردة إلى الإدارة والأقسام من تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادي ومتابعة مشاكل الايميل الموحد للطلاب والعمل علي حلها بدقة وسرعة أيضاً إنهاء جميع اجراءات التعديل المركزى للطلاب الواردة إلى إدارة الإحصاء من الإدارات التعليمية أو من المدارس والمتابعة المستمرة لجميع الطلبات والشكاوى الواردة الينا من الإدارات التعليمية والعمل علي حلها بشكل فورى أيضاً العمل علي تذليل جميع العقبات امام المعلمين او اولياء الامور او الطلاب ممن لهم طلبات واردة الي الادارة وانهاء مشاكلهم وختاما العمل علي ضبط وتدقيق بيانات المدارس التابعه لمديرية التربيه والتعليم وجمع احصائي دقيق لجميع بياناتها وبدء إجراءات تسكين المعلمين الدائمين والمؤقتين مرحله 2024 ومتابعة تسجيل استمارات الصفوف ( الثالث الاعدادي- اولي ثانوى- ثانيه ثانوى) والإجراءات الإلكترونية الخاصة بدفع المصاريف الدراسية وتسجيل المسددين علي موقع الوزارة واستقبال مشاكل الطلاب وتصديرها الي الوزارة لحلها.

وفي ختام التكريم أكد وكيل الوزارة أن مسئولي الاحصاء بالمديرية والإدارات نماذج مهنية مضيئة يفخر بها تعليم مطروح كونهم يعملون في صمت بأمانة مهنية وإخلاص واضح وتقدير كامل للمسئولية الملقاة على عاتقهم.

وكيل تعليم مطروح يكرم مسئولي الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية

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