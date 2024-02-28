مقتل 31 شخصا في سقوط حافلة من فوق جسر بمالي

لقي 31 شخصًا حتفهم في مالي وأصيب عشرة آخرون بجروح بعضها خطيرة، جراء سقوط حافلة تقل مسافرين متجهين إلى بوركينا فاسو من فوق جسر، حسبما أفادت وزارة النقل.

وقالت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء، إن "حافلة.. تقل مواطنين ماليين ومواطنين من المنطقة الفرعية، كانت تغادر كينييبا متوجهة إلى بوركينا فاسو، انقلبت من فوق جسر"، مضيفا أن "السبب المحتمل هو عدم سيطرة السائق على المركبة".

ووقع الحادث على الجسر الذي يعبر فوق نهر باجوي، تحديدا في منطقة نيينا- كومانتو، وفقا للوزارة.

وكان قد أدّى حادث آخر إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 46 آخرين بجروح، قبل ثمانية أيام بعد اصطدام حافلة وشاحنة في وسط مالي.

وتتكرر حوادث الطرق في مالي وترجع عمومًا إلى سوء حالة الطرق والمركبات.