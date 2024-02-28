قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، فجر اليوم الأربعاء، حيث أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، بمؤازرة عدد من الآليات والجرافات العسكرية، قامت باقتحام مدينة جنين ومخيمها. وذلك وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيرة والطائرات الحربية "الأباتشي"، حيث دخلت المدينة والمخيم من شارع جنين - نابلس."



كما أن جرافات الاحتلال شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مدرسة الوكالة ودوار العودة وشارعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والزهراء، بينما تمركز جنود القناصة على أسطح عدد من المنازل وبداخلها.