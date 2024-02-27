"العيال كبرت" يحتفلون بعيد ميلاد المخرج سمير العصفوري

تحتفي الأوساط الفنية، اليوم الثلاثاء، بذكرى ميلاد المخرج سمير العصفوري، أحد أهم المخرجين المسرحيين في الوطن العربي، الذي تميز بأسلوب إخراجي محترف، فاحتل مكانة متفردة بين مخرجين جيله، وبفضل أعماله الناجحة جعلته يتوج بمسيرة إبداعية حافلة حفرت اسمه في سجلات أعلام المسرح العربي.

أحد أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية

في السابع والعشرين من فبراير عام 1937م، ولد المخرج سمير العصفوري في محافظة بورسعيد، وذهب إلى القاهرة لاستكمال دراسته الجامعية، فتخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس بقسم الدراسات العربية في العام 1956، لكن شغفه وحبه بعالم المسرح الذي اجتذبه واسره في عالمه الخاص جعله يثقل موهبته بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وتخرج فيه عام 1964م.

سلك سمير العصفوري طريقه العملي بعد انتهاء دراسته، فعُين ممثلا ومخرجا بفرق التليفزيون، ومدرسا للتمثيل بالمعهد العالي للتربية الموسيقية، ومخرجا بالمسرح القومي، ومدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومديرًا لفرق مسرح الطليعة، والحديث، والقومي، ومؤسسا لقاعة 79 بمسرح الطليعة، والتي أطلق عليها بعد ذلك قاعة صلاح عبدالصبور، وتعد من أشهر القاعات التجريبية في مصر أداءً، وأسلوبًا، وفكرًا.

المخرج سمير العصفوري

أخرج المخرج سمير العصفوري العديد من المسرحيات سواء على مسرح الدولة أو القطاع الخاص منها: شبورة، وبيت العوانس، وحدث في وادي الجن، وليلى والمجنون، ومأساة الحلاج، وجوازة بمليون جنيه، إنها حقا عائلة محترمة، والعيال كبرت، وحزمني يا، والست هدى، وألابندا، وكده أوكية وغيرها من المسرحيات التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، وتظل عالقة في أذهان الجمهور.

وكانت أخر أعمال العصفوري مسرحية "في انتظار بابا" التي قدمتها فرقة المسرح القومي في العام 2021، وهو مستوحى من عقدة إلكترا، وأجاممنون، بهدف نشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين البشر بشكل عام.

المسرحية من بطولة الفنانين: سماح أنور، وبثينة رشوان، وأحمد سلامة، ومفيد عاشور، وماهر محمود، وسميحة عبدالهادي، وفتحي سعد، وعلي كمالو، ومن إعداد سمير العصفوري، وأيمن إسماعيل، وإخراج سمير العصفوري.

العيال كبرت

تعد مسرحية "العيال كبرت" إحدى روائع الكاتب المسرحي بهجت قمر، والتي قدمت على مسرح القطاع الخاص لفرقة الفنانين المتحدين عام 1979، وتدور أحداثها في إطار كوميدي، حول عائلة رمضان السكري، التي تتكون من 3 شباب وهم: "سلطان، وكمال، وعاطف"، وفتاة "سحر"، وزوجة طيبة تدعى "زينب" طفح بها الكيل، حيث يفقد الأب رمضان السكري الأمل في صلاح حال أولاده، فكل من هؤلاء الأبناء يعيش في عالمه الخاص، فيقرر الأب الهروب والزواج بفتاة من دور أولاده، ويعلم الابن كمال بالصدفة خطة والده، ويقوم بإبلاغ أخواته من أجل منعه من السفر، ويتكاتف الأبناء من أجل إصلاح حالهم وإنقاذ عائلتهم من الضياع، لكن يكتشفون أن انقاذ العائلة يتطلب أكثر من ذلك بكثير، وتتوالى الأحداث.

العرض بطولة الفنانين: حسن مصطفى، وكريمة مختار، وسعيد صالح، وأحمد زكي، ويونس شلبي، ونادية شكري، ومن إخراج سمير العصفوري، كما أخرجها للتليفزيون عبدالله الشيخ، وحققت هذه المسرحية نجاحا جماهيريا كبيرا، وأصبحت من الأعمال المسرحية المرتبطة بالمناسبات والأعياد وتعرض من حين لآخر، وتسهم في رسم البسمة على وجوه المشاهدين.