مستشار رئيس الجمهورية يتابع 585 مشروعًا لـ "حياة كريمة" في دمياط

ترأس الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مؤتمر موسع، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابعا بمركز كفر سعد.

استهلت "محافظ دمياط" اللقاء بالترحيب بالفريق حجازى فى زيارته الدورية لمحافظة دمياط موجهة الشكر لسيادته على حرصه المستمر لمتابعة معدلات التنفيذ اولا بأول ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها ، كما أكدت أن هذا المشروع القومى" حياة كريمة" الذى أطلقه فخامة رئيس الجمهورية يحقق التطوير الشامل للريف المصرى وتوفير كافة الخدمات لأهالى القرى وذلك بما يتواكب مع خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ورؤى الجمهورية الجديدة.

أكد مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، أهمية التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة والتى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومى العملاق الذى يشهده مركز كفر سعد لتحقيق التطوير الشامل لقرى المركز، وأكد الفريق حجازى على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاعات المختلفة،موجهًا بسرعة استلام المنشآت التى تم الانتهاء منها وتوصيل المرافق لها، موجهًا بسرعة استكمال أعمال شبكات المرافق لتنفيذ عمليات رصف الطرق، كما أكد على ضرورة وضع جداول زمنية للأعمال النهائية بالمشروعات.

وناقش الفريق محمد حجازى والدكتورة منال عوض، مع ممثلى القطاعات المختلفة، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة التى يصل اجماليها ٥٨٥ مشروعا بقطاعات المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى واتصالات وكهرباء، وكذا المنشآت الخدمية بقطاعات الصحة والشباب والرياضة والمجمعات الحكومية والزراعية والتضامن الاجتماعي وأيضًا مشروعات تبطين وتأهيل الترع والكبارى وإنشاء أسواق ومواقف حضارية ووحدات إطفاء وكذلك ٦ عمارات سكنية بمشروع سكن كريم ونقاط الإسعاف وكذلك تطوير مكاتب البريد ونقاط الشرطة والسكك الحديدية ورفع كفاءة ورصف شبكات الطرق الداخلية والرئيسية وابراج المحمول.

وفى هذا السياق، تم استعراض عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجارية ومناقشة آليات الانتهاء من كافة الاعمال بمحطات رفع الصرف الصحي وأيضًا الشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية ببعض القرى وذلك لاستكمال باقى المرافق وتنفيذ خطة رصف الطرق.

كما تم بحث آلية مد شبكات المرافق لبعض المنشآت الخدمية، وكذلك مناقشة كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ وآلية إيجاد حلول لتخطيها، للانتهاء من بعض المشروعات خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال وضع خطة محددة تتضمن عدة محاور لاستكمال أعمال التنفيذ والانتهاء منها وفقًا لمخطط زمني محدد وطبقًا للاشتراطات المقررة.

جاء بحضور لفيف من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية وممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.