إحالة ديلر البودرة لمحكمة الجنايات بالساحل

قررت نيابة الساحل إحالة ديلر المخدرات لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة البودرة والحشيش المخدر بمنطقة الساحل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، بتفتيشه عثر بحوزته كمية من البودرة ومخدر الحشيش وزنت كيلو جرام فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.