أمين الصندوق المساعد لـ"المهندسين": الفترة المقبلة تشهد تحديات كبيرة للنهوض بالنقابة

أكد المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين وعضو المجلس الأعلي الأسبق، بعد فوزه بمقعد الشعبة الكهربائية فوق السن، أن الفترة المقبلة في الخدمة العامة لنقابة المهندسين المصرية تشهد تحديات كبيرة في محور تطوير وتنمية الموارد وبهدف زيادة معاشات السادة المهندسين و ترقية خدماتهم.

وأضاف في تصريحات صحفية لمحرري الملف اليوم الثلاثاء، أن محور تطوير التعليم الهندسي بات أحد أهم الموضوعات التي لابد من إيجاد حلولا منطقية سريعة لها و بإعداد دراسة حقيقية كي تتناسب أعداد الخريجين مع إحتياجات سوق العمل وفقاً لرؤية مصر 2030، وأضاف السيد أيضاً أن محور تعديلات قانون النقابة الصادر عام 1974 أصبح مطلبا ضرورياً في ظل التغيرات الاقتصادية والفنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

واختتم السيد حديثه بأن المهندسين وأسرهم لابد وأن ينالوا الخدمات الطبية والإجتماعية اللائقة بمكانتهم الهندسية و أن ذلك لن يتحقق إلا بالاستثمار الأفضل لموارد النقابة خلال الفترات القادمة.