رئيس جامعة المنوفية يكرم منسقي وفريق عمل التصنيف العربي

كرم اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية منسقي وفريق عمل التصنيف العربي للجامعات ،حيث احتلت الجامعة في نسخته الأولي علي المرتبة الثامنة علي مستوي الجامعات المصرية ،و المرتبة التاسعة عشر علي مستوي الجامعات العربية من إجمالي ١١٥ جامعة عربية تم تقييمها هذا العام ،وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتكريم الجامعة بحفل تكريم الجامعات العربية خلال إفتتاح الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate ،مؤكدا علي إهتمام الجامعة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، إلي جانب سعي الجامعة إلي تنفيذ إستراتيجية وزارة التعليم العالي في تطبيق مبدأ المرجعية الدولية والتي أطلقتها الوزارة في مارس 2023 .

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لوزير التعليم العالي والقائمين علي التصنيف العربي للجامعات الذي ينفذه إتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، مضيفا أن هذا التصنيف سيسهم في تعزيز موقع الجامعات العربية في التصنيفات العالمية إلي جانب إتاحة الفرصة للجامعات لإجراء مقارنات مرجعية إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للجامعات العربية للوصول إلى مستوى الجامعات العالمية .

وأثناء التكريم وجه الدكتور أحمد القاصد الشكر الي الدكتورة ناهد غنيم عميد كلية التربية ومنسق التصنيف العربى للجامعات وفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس المكلفين باستفياء المعايير الخاصة بالتصنيف .

وقد شمل التكريم الدكتورة ناهدغنيم،الدكتور حسن عليوة ،الدكتور هشام الصعيدي،الدكتور أيمن العربي ،الدكتورةرحاب سمكة،الدكتورة سحر على،الدكتورة زينب عبدالخالق، ،الدكتورة نهى سليمان ،والدكتورة هبة الغتمى ،والدكورة نها عثمان ، والدكتورة نجلاء أحمد ، والدكتورة فاطمة خميس ، والدكتورة عبير خليل ،الدكتورة دعاء الشاعر، الدكتور السيد الاسرج.